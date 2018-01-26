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 26 января, 16:30
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Прокуратура заставила поднять зарплаты сельским учителям в Красноярском крае
фото с сайта s-english.ru

Учителя в четырёх сёлах получали меньше минимальной нормы в 12 480 рублей в месяц, узнал 26 января корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Красноярского края.

Прокуратура защитила права учителей в сельских школах на Северо-Западе Красноярского края. 55 работников школ в Новобирюлюссах, Маталассове, Сурикове и Рассветовске недополучили более 647 тысяч рублей.

Прокуратура упомянула статью 37 Конституции РФ, в соответствии с которой гарантирован минимальный размер оплаты труда, который с 1 июля 2017 года составляет 7,8 тысячи рублей.

«С учётом районного коэффициента в 30 % и северной надбавки до 30 % зарплата учителей должна составить не менее 12 тысяч рублей в месяц», — сообщила прокуратура Красноярского края.

Однако, проверка прокуратуры показала, что 55 учителей получали от 9,5 тысячи до 10,59 тысячи рублей в месяц. Иск назначен судом Бирюлюсского района к рассмотрению.

Напомним, что в январе новосибирские работодатели выдали меньше половины долгов по зарплате к Новому году.

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