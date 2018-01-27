 

Английский пенсионер покорил интернет рисунками на снегу в Восточной Сибири

 27 января, 12:21
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Английский пенсионер покорил интернет рисунками на снегу в Восточной Сибири
Фото с сайта instagram.com/simonbeck_snowart

62-летний английский картограф Саймон Бек изобразил десятки километровых рисунков на снегу и песке, гигантский дракон был нарисован на льду Лены, узнал 27 января корреспондент Сиб.фм из аккаунта художника в Instagram.

«Массивные снежные рисунки этого картографа вызвали бурю в интернете». Американский кабельный канал CNBS с аудиторией в 380 миллионов семей рассказал о творениях французского картографа Саймона Бека родом из Англии.

Картограф стал заниматься снежным художеством в 2004 году, изображая гигантские фракталы на снегу альпийского горнолыжного курорта в Савойе, Франция. Однако первая реакция очевидцев была такой: «Это всё впустую, горнолыжники всё равно испортят рисунок».

В 2009 году Саймон Бек решил заняться рисованием на снегу всерьёз, а в 2014 году приобрёл известность в сотрудничестве с новозеландской маркой зимней одежды Icebreaker. Свои логотипы масштабом в квадратный километр заказали международные бренды Corona, Maserati и другие.

Reposting @sandralahnsteiner — some recent snow murals in Austria.

Публикация от Simon Beck (@simonbeck_snowart)

Саймон Бек нарисовал более 272 гигантских рисунков на снегу, один из них появился на льду реки Лены в Якутии. В 2015 году художника наняли, чтобы нарисовать дракона для рекламной кампании российского фильма «Он — дракон».

Часто его рисунки — геометрические фракталы, так как 62-летний картограф с детства любил математику, а затем получил диплом инженера в Оксфордском университете.

«Идеальные условия для хорошего рисунка — безветренный солнечный день и 22 сантиметра снега на твёрдой поверхности», — рассказал Саймон Бек.

Каждый снежный рисунок размером с два футбольных поля и требует протоптать более 30 километров по снегу. Создатель тратит два часа на планирование композиции и от девяти до 11 часов занимает сам процесс.

Напомним, что в январе фанаты «Игры престолов» нашли в Сибири Стену из сериала.

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