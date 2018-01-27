Сотрудник ГИБДД не справился с управлением и устроил ДТП на Димитровском мосту; водитель Subaru, принявший удар автомобиля ДПС, ищет записи с регистраторов, узнал 27 января корреспондент Сиб.фм от водителя Алексея Жукова.

Водитель Subaru ищет записи видеорегистраторов на месте ДТП на Димитровском мосту. Столкновение произошло 26 января около 8:30, во время часа пик.

«Хотел попросить у ваших читателей помощи. Машина ДПС вылетела со встречной полосы движения, ударила по касательной „Тойоту“ и прилетела в левую переднюю часть моей Subaru. Потом её развернуло, и задом она опять же ударила Subaru в левую заднюю дверь и крыло», — написал Сиб.фм Алексей Жуков.

По словам пострадавшего, в момент столкновения его Subaru уже практически остановилась. До этого спидометр показывал около 30 км/ч, так как на Димитровском мосту было плотное движение в сторону правого берега.

Первый удар служебного автомобиля ДПС «ВАЗ-2106» пришёлся на Toyota Corolla, в результате пассажирка была доставлена в больницу.

По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля был трезв и находился при исполнении. У дома № 4 по проезду Энергетиков он не справился с управлением и выехал на встречную, столкнувшись с Toyota Corolla и Subaru.

Управление ГИБДД по Новосибирску проводит служебную проверку, в случае вины автоинспектора он будет уволен из МВД.

Напомним, что утром 26 января из-за аварии на Димитровском мосту образовалась серьёзная пробка.