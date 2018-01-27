 

Звягинцев получил «Золотого орла» за режиссуру «Нелюбви»

 27 января, 14:06
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Звягинцев получил «Золотого орла» за режиссуру «Нелюбви»
стоп-кадр из фильма «нелюбовь»

Рождённый в Новосибирске Андрей Звягинцев получил награду национальной премии киноакадемиков России, лучшим фильмом признали «Салют-7», узнал 27 января корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Российские киноакадемики вручили Андрею Звягинцеву «Золотого орла» за лучшую режиссуру. Жюри Национальной академии кинематографических искусств и наук России ранее номинировало фильм «Нелюбовь» как лучший игровой фильм.

Однако лучшим фильмом был признан «Салют-7» Клима Шименко — драма об аварии на советской обритальной станции 11 февраля 1985 года. Пустая станция перестала выходить на связь, и двое космонавтов на корабле «Союз Т-13» отправились на устранение неисправности при температуре ниже нуля.

Актриса Ирина Горбачёва получила кинопремию за лучшую женскую роль врача Кати в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия». Приз за лучшую мужскую роль дали Андрею Миронову за работу в спортивной драме «Время первых».

Алиса Фрейндлих получила «Золотого орла» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Карп отмороженный». Владимир Ильин получил «лучшую мужскую роль второго плана» за образ академика Королёва в исторической драме «Время первых».

Жюри наградило Анастасию Пальчикову за лучший сценарий к фильму Валерия Тодоровского «Большой». «Лучшим сериалом» была признана работа Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского».

Напомним, в январе «Нелюбовь» Звягинцева оказалась среди пяти номинантов на «Оскар».

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