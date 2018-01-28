 

Юрий Дудь поддержал новосибирских танцоров при −29 °С

 28 января, 14:32
подходящие темы
Юрий Дудь поддержал новосибирских танцоров при &minus;29 &deg;С
фото славы gelio степанова

Новосибирская команда хип-хоп-артистов выложила видео танцев в мороз, известный блогер назвал их «отмороженными», узнал 28 января корреспондент Сиб.фм из Instagram-аккаунта Юрия Дудя.

Трое новосибирских брейк-дансеров выложили ролик танцев без верхней одежды на площади Ленина 27 января. Танцоры из команды GOB Crew исполнили очень активный верхний и нижний брейк без маек и в летней одежде.

«Быть сильным — это выбор, требующий переступать через себя! Легко гасить стрит в жару летом, а вам слабо?) Сибирь матушка нас морозит, но мы не поддаёмся!» — написал в сети Instagram танцор под ником cezar_rol.

Новосибирские СМИ написали о клипе, затем его оценил известный блогер и редактор Sports.ru Юрий Дудь.

«Минус 29, Новосибирск, з******ь. Только не повторяйте без подготовки! Отмороженные», — прокомментировал Юрий Дудь.

Попадание в Instagram-аккаунт Дудя обеспечило видео более 287 тысяч просмотров с вечера 27 января. Самих танцоров стали приглашать на контесты в Ялту и более тёплые регионы.

«Что глупого? Это жизнь, она одна. Они счастливы в танце, и не важна температура. Не думаю, что они заболели или высадились. Они испытали позитивные эмоции и подарили их нам», — считает музыкант и битмейкер Владимир Бондаренко.

Напомним, что в январе охотники за ледоколом «Таймыр» в Красноярском крае покорили американские СМИ.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 9 января, 12:01 • интервью

Всё устремляется куда-то вдаль

Какие открытия делают японцы после землетрясений и цунами, как их поражает интерес к своей культуре и что им нравится в природе Сибири.
 22.12.2017, 11:27 • статья

Анатомия чуда, или Как выиграть полмиллиарда?

Совместно с математиком подсчитали, правда ли в лотереи могут выигрывать так часто, как об этом пишут, и какой шанс выходит по формуле.

Две премьеры: джедаи против королевы

 18.12.2017, 14:13 • колонка
Максим Генинг
кинолюбитель
Максим Генинг объясняет, за что ругают новых «Звёздных войн», какой получилась эта сказка и почему основная функция королевы — переваривание пищи.
самое популярное
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 23 января, 12:29 • новость

Новосибирская звезда шоу «Танцы» снялась в провокационном групповом клипе [16+]

Звезда четвёртого сезона телешоу «Танцы» Юлианна Кобцева из Новосибирска порадовала поклонников новым групповым видео, в котором вместе с 20 девушками исполнила чувственный танец в топах и чулках; ролик вызвал шквал одобрительных комментариев на YouTube.
 19 января, 12:31 • статья

Мост, обход или метро?

Количество проектов, требующих федерального финансирования, в Новосибирске растёт, а финансирование — нет. Опрос редакции Сиб.фм: какие проекты действительно нуждаются в помощи федерального бюджета?
 22 января, 16:51 • новость

Синоптики предсказали новые волны аномальных морозов в Новосибирске

Температура ниже −35 С задержится в городах Сибири на всю неделю; морозы будут сопровождаться туманами.
 15 января, 20:51 • новость

Странный сугроб возле подъезда в Новосибирске оказался живым котом

Жительница Новосибирска нашла на улице неподвижного кота, покрытого слоем снега и льда — ветеринары диагностировали у животного перелом позвоночника и травму головы.
 16 января, 07:00 • новость

Масштабная выставка роботов откроется в Новосибирске

В Новосибирске откроется масштабная выставка роботов со всей Сибири «Корпорация роботов».
присоединяйтесь!
    