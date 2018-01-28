Юрий Дудь поддержал новосибирских танцоров при −29 °С

Новосибирская команда хип-хоп-артистов выложила видео танцев в мороз, известный блогер назвал их «отмороженными», узнал 28 января корреспондент Сиб.фм из Instagram-аккаунта Юрия Дудя.

Трое новосибирских брейк-дансеров выложили ролик танцев без верхней одежды на площади Ленина 27 января. Танцоры из команды GOB Crew исполнили очень активный верхний и нижний брейк без маек и в летней одежде.

«Быть сильным — это выбор, требующий переступать через себя! Легко гасить стрит в жару летом, а вам слабо?) Сибирь матушка нас морозит, но мы не поддаёмся!» — написал в сети Instagram танцор под ником cezar_rol.

Новосибирские СМИ написали о клипе, затем его оценил известный блогер и редактор Sports.ru Юрий Дудь.

«Минус 29, Новосибирск, з******ь. Только не повторяйте без подготовки! Отмороженные», — прокомментировал Юрий Дудь.

Попадание в Instagram-аккаунт Дудя обеспечило видео более 287 тысяч просмотров с вечера 27 января. Самих танцоров стали приглашать на контесты в Ялту и более тёплые регионы.

«Что глупого? Это жизнь, она одна. Они счастливы в танце, и не важна температура. Не думаю, что они заболели или высадились. Они испытали позитивные эмоции и подарили их нам», — считает музыкант и битмейкер Владимир Бондаренко.

Напомним, что в январе охотники за ледоколом «Таймыр» в Красноярском крае покорили американские СМИ.