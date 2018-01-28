Президент Молдавии Игорь Додон оценил красоты Алтая

Президент Республики Молдовы и сторонник стратегического партнёрства с Россией Игорь Додон оценил горы Алтая выше Москвы, узнал корреспондент Сиб.фм 28 января из официального аккаунта президента в сети Facebook.

Пророссийски настроенный президент Молдавии Игорь Додон провёл выходные в Горном Алтае. Глава Молдавии опубликовал фото на личной страничке в сети Facebook с геотегом «Онгудайский район».

Публикация от Dodon Igor (@dodon_igor) Янв 27, 2018 at 7:44 PST

«Очень красиво. Россия — это не только Москва. Приятных выходных...)» — высказался Игорь Додон.

Молдавские СМИ утверждают, что в горы глава государства прилетел на вертолёте. Игорь Додон постоянно пропагандирует идею о том, что у Республики Молдовы не будет будущего, если она не подпишет стратегическое партнёрство с Российской Федерацией, добавили журналисты портала adevarul.md.

Напомним, что в декабре 2017 года британские СМИ нашли поющее музыку Жана-Мишеля Жарра озеро на Алтае.