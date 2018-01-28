Владивосток стал столицей Тотального диктанта

Новосибирские организаторы Тотального диктанта выбрали столицу акции в интернет-голосовании, в тройку лидеров попали Иркутск и Красноярск, узнал 28 января корреспондент Сиб.фм на сайте Тотального диктанта.

Почти 26 тысяч жителей Владивостока проголосовали, чтобы сделать свой город столицей международной акции проверки грамотности. В состав жюри вошли ректор НГУ Михаил Федорук и завкафедрой языкознания Гуманитарного факультета НГУ Наталья Кошкарёва.

Столичный статус акции даёт городу возможность принять автора текста Тотального диктанта — 2018. Писательница Гузель Яхина прочитает свой текст во Владивостоке 14 апреля.

Ранее в пятёрку претендентов попали Иркутск, Красноярск, Тюмень и Таллин. Основное соперничество в голосовании развивалось между Владивостоком и Иркутском, последнему не хватило 163 голосов до победы. Два города активно соревновались с 21 ноября 2017 года.

Финал голосования прошёл в Новосибирске, на VI научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке» 25-27 января. На площадках НГУ и Новосибирского технопарка («Академпарк») собрались более 300 организаторов и филологов-экспертов из 14 стран мира. Здесь выступили писательница Гузель Яхина и группа «Ундервуд».

Напомним, что в ноябре 2017 года писательница Гузель Яхина выбрала три текста о поволжских немцах для участников Тотального диктанта.