 

Возгорание электроплиты под Омском погубило пять человек за 10 минут

 28 января, 15:54
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Возгорание электроплиты под Омском погубило пять человек за 10 минут
Фото Михаила Маклакова

Омские следователи установили причину пожара в общежитии посёлка Новоомского, пожарные спасли 60 человек, узнал 28 января корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета по Омской области.

Пожар в рабочем общежитии в посёлке Новоомском унёс жизни двух подростков и трёх женщин. Возгорание началось 28 января около 5:20 утра в комнате на четвёртом этаже.

«23-летний жилец готовил еду на электроплите около 5:20 утра. Через десять минут соседи почувствовали задымление и вынесли молодого человека, отравившегося угарным газом», — сообщили в региональном СК.

От отравления продуктами горения погибли соседи по комнатам: 36-летняя женщина, её 12-летняя дочь и 14-летний сын, а также женщины в возрасте 44 и 23 лет. Шесть человек отравились угарным газом и обратились к врачам, двое были госпитализированы.

Пожар был локализован в 7:07 утра. Бригады огнеборцев эвакуировали 60 жильцов общежития, в том числе 10 человек по пожарной лестнице. Самостоятельно покинули общежитие ещё 90 человек, как сообщили в МЧС по Омской области.

Пожар был окончательно потушен в 8:29 силами 46 пожарных и 13 единиц техники. Омские следователи продолжают проведение осмотра места происшествия и допрашивают свидетелей и потерпевших.

Напомним, в январе взрыв газового балона унёс жизни пятерых детей в Омской области.

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