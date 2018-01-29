 

300 женщин приняли участие в акции «Розовая ленточка» в Новосибирске

 29 января, 14:14
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300 женщин приняли участие в акции «Розовая ленточка» в Новосибирске
фото с сайта shkolazhizni.ru

В Новосибирске прошла ежегодная акция «Розовая ленточка», которая приурочена к преждевременному выявлению ракового заболевания молочной железы и поддержке женщин, борющихся с этим недугом, узнал корреспондент Сиб.фм 29 января из сообщения пресс службы регионального правительства.

На базе ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно—диагностическая поликлиника № 27» 27 января провели бесплатную консультацию у маммолога, специалисты провели осмотр с использованием УЗИ. Из 315 участниц обследования у 40 были выявлены отклонения, все прошедшие обследование так же получили консультацию об самостоятельно осмотре и преждевременном выявлений возможных заболеваний.

«Проведение акции „Розовая ленточка“ — реальная возможность для каждой женщины за один день пройти обследование у маммолога, получить информацию по вопросам сохранения здоровья молочных желёз, обучиться методике самообследования молочных желёз», — сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Напоминаем, что в июне 2017 года новосибирские учёные синтезировали вещество против рака груди.

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