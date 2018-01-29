70 тысяч $ за следы йети в Шерегеше предложила Capcom

Корпорация по созданию компьютерных игр Capcom объявила конкурс с призом в 50 тысяч £ за доказательства существования Лохнесского чудовища, йети в Сибири и других монстров, узнал 29 декабря корреспондент Сиб.фм на портале gamasutra.com.

Японская корпорация видеоигр Capcom объявила охоту за доказательствами существования чудовищ. Компания объявила международный конкурс к выпуску игры Monster Hunter: The World с открытым миром.

Йети, или бигфут, возглавляет список искомых монстров. Предположительно это обезьяноподобное животное, обитающее в лесах на Северо-Западном побережье Тихого океана. Его северный родственник является символом горнолыжного курорта Шерегеш на Кузбассе.

В феврале 2009 года в Азасской пещере были обнаружены «следы снежного человека», после чего многие охотники за приключениями начали активно искать его. В 2012 году Шерегеш посетили итальянские учёные, а в 2013 году — репортёры телеканала Discovery.

Местные жители и охотники утверждают, что тело кузбасского йети покрыто коричневой шерстью, ростом он не менее трёх метров, а весом — примерно 200 килограммов.

В списке чудовищ есть Лохнесский монстр (его также видели в Ирландии, в Северной Европе, Сибири и в Северной Америке), монгольский червь смерти из пустыни Гоби, русалки из России и Европы, могильный пёс, летающий змей Намибии, австралийские йови и корнуэлльский человек-сова.

Среди чудовищ есть и чупакабра, на которую даже охотились жители села Ордынка Новосибирской области в феврале 2017 года.

По статистике, один из десяти британцев верит в существование монстров, более 11 % опрошенных согласны отправиться в экспедицию за головой чудовища. У настоящих охотников за монстрами будет шесть месяцев, чтобы получить приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

Анализировать присланные доказательства будет известный криптозоолог и глобальный охотник за монстрами Джон Даунс. Он является директором крупнейшего в мире криптозоологического исследовательского центра Fortean Zoology. Центр был основан Даунсом в 1992 году, чтобы исследовать странное поведение животных в зоопарках.

«Планируя предстоящий запуск Monster Hunter: World, мы не могли не вернуться к реальным монстрам, о которых мы слушали легенды в детстве. Обращаясь к ведущему мировому охотнику за монстрами, Джону Даунсу, мы вдохновились заново начать поиск доказательств существования 10 мифических монстров. Огромная сумма вознаграждения соответствует задаче», — рассказала ведущий PR-менеджер Capcom Лаура Келли.

Напомним, что в декабре 2017 года британские СМИ нашли поющее музыку Жана-Мишеля Жарра озеро на Алтае.