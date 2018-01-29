 

Кубики Рубика отправили под арест в Кузбассе

 29 января, 15:09
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Кубики Рубика отправили под арест в Кузбассе
фото с сайта pixabay.com

Большая партия контрафактных игрушек-головоломок из Китая была задержана сотрудниками Кемеровской таможни, узнал корреспондент Сиб.фм 29 января из сообщения пресс-службы региональной таможни.

Поставщик не смог предоставить документацию и сертификаты подлинности 7 200 головоломок, и сотрудникам пришлось провести экспертизу, которая доказала контрафактность товара. Таможенники сообщили, что это уже не первое подобное нарушение компании и на данный момент нарушителям грозит штраф до 200 тысяч рублей. Возбуждено административное производство по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

"В ходе проведения досмотра должностные лица таможни отобрали образцы товара и направили их на экспертизу. Заключение специалиста подтвердило, что игрушки являются контрафактными: упаковка не соответствовала оригинальной по оформлению и содержащейся на ней информации, на товаре отсутствовал фирменный логотип. Цвета и способы их нанесения также вызвали сомнения",— сообщила пресс служба Кемеровской таможни.

Напомним, в декабре 2016 года томские учёные создали приложение с усложнённым кубиком Рубика.

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