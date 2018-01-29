 

Масленица и «ржачные открытки» стали запросами недели в Новосибирске

 29 января, 14:16
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Масленица и «ржачные открытки» стали запросами недели в Новосибирске
Иллюстрация Евы Морозовой из группы «ШКЯ (шутки, кайф, яшперица)» в сети «ВКонтакте»

Жители Новосибирска на минувшей неделе чаще всего спрашивали Яндекс о смерти певицы Людмилы Сенчиной, грядущей Масленнице и Татьянином дне, узнал 29 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Яндекса в Новосибирске.

Смерть знаменитостей и продолжение праздников интересовали жителей Новосибирска с 22 по 28 января, судя по статистике поисковика Яндекс.

Самым популярным запросом стала смерть певицы Людмилы Сенчиной в Санкт-Петербурге. Одна из звёзд советской эстрады, народная артистка РФ скончалась на 68-м году жизни от тяжёлой болезни — рака поджелудочной железы.

На втором месте по популярности была Масленица. Чаще всего люди искали, когда пройдёт масленичная неделя. В 2018 году она приходится на 12-18 февраля.

Татьянин день замкнул тройку самых популярных запросов в Яндексе. Пользователи интернета искали поздравления Татьянам и открытки с днём студента, «прикольные и ржачные».

Напомним, в декабре 2017 года выяснилось, что жители Новосибирска выбирают британский поп на Яндекс.Музыке.

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