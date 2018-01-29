Масленица и «ржачные открытки» стали запросами недели в Новосибирске
29 января, 14:16
были упомянуты
подходящие темы
Жители Новосибирска на минувшей неделе чаще всего спрашивали Яндекс о смерти певицы Людмилы Сенчиной, грядущей Масленнице и Татьянином дне, узнал 29 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Яндекса в Новосибирске.
Смерть знаменитостей и продолжение праздников интересовали жителей Новосибирска с 22 по 28 января, судя по статистике поисковика Яндекс.
Самым популярным запросом стала смерть певицы Людмилы Сенчиной в Санкт-Петербурге. Одна из звёзд советской эстрады, народная артистка РФ скончалась на 68-м году жизни от тяжёлой болезни — рака поджелудочной железы.
На втором месте по популярности была Масленица. Чаще всего люди искали, когда пройдёт масленичная неделя. В 2018 году она приходится на 12-18 февраля.
Татьянин день замкнул тройку самых популярных запросов в Яндексе. Пользователи интернета искали поздравления Татьянам и открытки с днём студента, «прикольные и ржачные».
Напомним, в декабре 2017 года выяснилось, что жители Новосибирска выбирают британский поп на Яндекс.Музыке.