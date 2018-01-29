 

Неизвестные избили известного хоккейного комментатора в старейшей пиццерии Новосибирска

 29 января, 14:48
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Неизвестные избили известного хоккейного комментатора в старейшей пиццерии Новосибирска
фото с сайта cafecapriccio.ru

Воскресный вечер в старейшей пиццерии Новосибирска закончился массовой дракой посетителей двух заведений; пострадали шеф-повар ресторана и известный хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов, узнал корреспондент Сиб.фм из поста комментатора в Twitter 29 января.

Тихий вечер в пиццерии «Каприччио» нарушили громкие нецензурные возгласы. Мужчина с двумя спутницами, не успев войти, начал провоцировать компанию друзей за соседним столиком. Одна из вошедших девушек ударила гостью заведения.

«Мы просто сидели, ели пиццу, за соседний стол сели молодые люди и послали нас. Мы задали вопрос, мол, зачем и в ответ сразу же получили. То есть, никакого нагнетания ситуации не было, никаких разборок, даже никто не говорил ни с кем. Просто сразу же начался ад какой-то», — рассказал корреспонденту Сиб.фм очевидец произошедшего в заведении.

Короткая перепалка резко переросла в драку. Сначала потасовку устроили два молодых человека, через минуту между собой дрались уже все посетители пиццерии, включая девушек. Вскоре в ресторан ворвались и вступили в бой гости соседнего бара Skywalker. В целом в драку оказались втянуты около 20 человек.

После спонтанного и бурного разбирательства интерьер «Каприччио» утратил свой уют. Часть мебели была сломана, предметы интерьера испорчены, испачканы в крови и разбросаны.

Не посчастливилось провести вечер в «Каприччио» известному хоккейному комментатору Дмитрию Ерыкалову — в побоище ему сломали руку и нос. Драчуны добрались даже до повара — ему пришлось обороняться вилками, однако это не спасло его от нескольких выбитых зубов.

Закончилась драка так же внезапно, как началась. Руководство заведения обратилось в полицию с заявлением о беспределе, правоохранители проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личности участников потасовки.

Напомним, в ноябре 2017 года драка школьниц в Красноярске закончилась тяжкими травмами.

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