 

Новосибирские модели вооружились для пародии на «Satisfaction»

 29 января, 18:55
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Новосибирские модели вооружились для пародии на «Satisfaction»
стоп-кадр из видео «СтрелкИ сняли Satisfaction Challenge»

Видеоблогеры с YouTube-канала «Guns guns style» разбирающий разные мифы об оружии, сняли свою версию флешмоба, отличительной чертой которой стал акцент на различных видах стрелкового оружия и девушках, узнал 29 января корреспондент Сиб.фм.

В новом видео на тему нашумевшего флешмоба авторы решили не отходить от стиля начавших эту волну ульяновских курсантов, но внесли свои коррективы. Главным в ролике является не развлекательный танец, а демонстрация оружия и его характеристик.

Сейчас видео просмотрело уже более 44 тысяч зрителей.

Автор канала Дмитрий Иванов пишет в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», что «оружие охолощено» и эффектные выстрелы в конце видео выполнены по всем требованиям техники безопасности на территории стрелкового клуба.

Напомним, 24 января маскот ХК «Сибирь» станцевал в стиле ульяновских курсантов.

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