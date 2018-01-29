По указу президента России на благоустройство НСО выделят почти 650 млн рублей

Более 200 территорий области будут улучшены по программе «Формирование комфортной городской среды», разработанной по указу президента России Владимира Путина, реализация плана начнётся уже в 2018 году, узнал 29 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Финансирование будет осуществлено благодаря финансам из областного и федерального бюджетов. Приоритетными объектами в программе являются общественные и придомовые территории — на них будет выделено по 317 млн рублей.

Также в программу входит облагораживание парков на сумму более 7 млн рублей.

«Дополнительные 100 млн рублей из областного бюджета на благоустройство получит город Новосибирск. Эти средства будут направлены на благоустройство дворовых территорий и исполнение наказов депутатов законодательного собрания Новосибирской области», — сообщил врио министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Ким.

Напомним, в июне 2017 года предприниматель из Новосибирска пожаловался президенту РФ на проблемы финансирования малого и среднего бизнеса.