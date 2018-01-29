 

По указу президента России на благоустройство НСО выделят почти 650 млн рублей

 29 января, 18:23
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По указу президента России на благоустройство НСО выделят почти 650 млн рублей
фото с сайта kremlin.ru

Более 200 территорий области будут улучшены по программе «Формирование комфортной городской среды», разработанной по указу президента России Владимира Путина, реализация плана начнётся уже в 2018 году, узнал 29 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Финансирование будет осуществлено благодаря финансам из областного и федерального бюджетов. Приоритетными объектами в программе являются общественные и придомовые территории — на них будет выделено по 317 млн рублей.

Также в программу входит облагораживание парков на сумму более 7 млн рублей.

«Дополнительные 100 млн рублей из областного бюджета на благоустройство получит город Новосибирск. Эти средства будут направлены на благоустройство дворовых территорий и исполнение наказов депутатов законодательного собрания Новосибирской области», — сообщил врио министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Ким.

Напомним, в июне 2017 года предприниматель из Новосибирска пожаловался президенту РФ на проблемы финансирования малого и среднего бизнеса.

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