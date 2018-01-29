Небольшое похолодание вместо рекордных морозов придёт в Новосибирск

Потепление с сильным ветром и метелями сменится небольшим похолоданием в Новосибирске. Морозы прошлой недели побили рекорды в Томской области и в Кузбассе, узнал 29 января корреспондент Сиб.фм от начальника Западно-Сибирского гидрометцентра Анны Лапчик.

Атлантический циклон принёс небольшое потепление в Новосибирскую область. Синоптики предупредили о небольших снегопадах, метелях, усилении ветра до 6-11 м/с с порывами до 18 м/с на 30 января. Ночью температура воздуха составит от −18 °С до −20 °С, днём от −15 °С до −17 °С, местами ниже −22 °С.

«Затем осадки прекратятся и ожидается понижение температуры. Не такое сильное, как на прошлой неделе», — уверена Анна Лапчик.

31 января и 1 февраля ночью ожидается от −20 °С до −25 °С, местами при прояснениях до −32 °С. Днём от −12 °С до −17 °С, местами ниже −22 °С. Без осадков.

В гидрометцентре подвели итоги аномальных морозов в Сибири. Рекордно низкие температуры зафиксировали в Томской области и в Кузбассе, в Новосибирской области рекорды побиты не были.

«24 января стало самым холодным днём в Новосибирске. Средняя температура за сутки составила −33 °С, что ниже нормы почти вдвое. Самым „тёплым“ за неделю можно считать 28 января», — подчеркнула Анна Лапчик.

Напомним, что известный блогер Юрий Дудь поддержал новосибирских танцоров при −29 °С.