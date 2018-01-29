Качество интернета стало главной проблемой жителей Новосибирской области

Более 1,2 тысячи жителей Новосибирской области пожаловались на качество интернета и мобильной связи, узнал 29 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Роспотребнадзора в регионе.

Роспотребнадзор разъяснил права потребителей интернета, мобильной и телефонной связи. Из 1 290 жалоб более 42 % пришлось на услуги интернет-провайдеров, более 28 % — на работу мобильных операторов и почти 5 % — на городской телефон.

Претензии были о некачественном оказании услуги в соответствии с договором, необоснованным снятием денег со счёта и непонятными долгами за услуги связи.

«Операторы связи могут отключить интернет или мобильную связь только в случае нарушения требований Федерального закона, правил и договора. Например, при нарушении сроков оплаты оказанных услуг связи», — сообщил Роспотребнадзор.

Ведомство ссылается на пункт 44 Федеральных Правил № 575, пункты 26, 27 Федеральных Правил № 1342: оператор связи производит детализацию счёта абоненту, обязательно указав дату и время установления соединений, их продолжительности и абонентских номеров.

Если оператор связи применил тариф и оказал услуги связи не по договору, то потребитель предъявляет оператору связи претензии в досудебном порядке, согласно статье 55 ФЗ «О Связи».

Роспотребнадзор рассматривает жалобы на услуги связи в течении 60 дней с момента регистрации. Большинство жалоб были приняты по телефону, одна шестая часть поступила в письменном виде.

В управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что в соответствии с пунктом 5 статьи 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» специалисты могут быть привлечены судом в тяжбу истца с операторами связи и выступать экспертами по своей инициативе или по запросу граждан или организаций.

Напомним, что в январе Роспотребнадзор установил, что новосибирские школьные столовые плохо моют тарелки.