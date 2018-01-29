 

Видеоролик о жителях Новосибирска набирает просмотры на YouTube

 29 января, 15:58
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Видеоролик о жителях Новосибирска набирает просмотры на YouTube
скриншот из видео «сияние огней сибири» на youtube

Герои видео — балерина, командир воздушного судна, строитель, спортсмен и учёный, — олицетворяют сам Новосибирск, в его развитии и непрерывном движении. За несколько дней ролик посмотрели более 20 тысяч человек, узнал корреспондент Сиб.фм, посмотрев ролик на видеохостинге YouTube 29 января.

В 2018 году Новосибирску исполнится 125 лет. Видео о стремлениях, преодолении и развитии с тэглайном «Новосибирск влюбляет в себя тех, кто не сидит на одном месте», стало подарком для жителей Новосибирска от застройщика жилкомплекса «Огни Сибири».

«Почувствуй гармонию своего города. Каждый день — это прорыв, это шаг, это сияние огней Сибири. Мы чувствуем, мы двигаемся, мы побеждаем», — сказано в описании к видео.

В ролике использован впечатляющий видеоряд: панорамы Бугринского моста, репетиционные залы оперного театра, новый корпус НГУ в Академгородке и снежные пейзажи. Также в кадр попала строительная площадка жилого комплекса «Огни Сибири».

Авторы уже получают отзывы от пользователей видеохостинга, посмотревших видео: жители Новосибирска объявляют о том, что стали больше гордиться своим городом, а те, кто ещё не был в столице Сибири, собрались её посетить.

Напомним, в ноябре 2017 года команда видеографов с помощью графики «зажгла» неоновые вывески на зданиях Новосибирска.

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