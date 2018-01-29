Мэрия Новосибирска заложила в бюджет повышение зарплат чиновникам и депутатам, узнал 29 января корреспондент Сиб.фм из документов на официальном сайте города.

Оклады мэра Новосибирска и вице-спикеров совета депутатов Новосибирска вырастут более чем на тысячу рублей. Проект решения об индексации зарплат муниципальных служащих рассмотрят на сессии совета депутатов в январе.

Решение вступает в силу на следующий день после публикации, повышение начнёт действовать с 1 февраля. Оклад мэра Анатолия Локтя и председателя Совета Депутатов Дмитрия Асанцева составит более 36 тысяч рублей, оклад председателя избиркома и контрольно-счётной палаты составит более 31 тысячи рублей.

Ранее врио губернатора региона Андрей Травников постановил повысить на 4 % зарплаты муниципальных чиновников и других должностных лиц, не состоящих на госслужбе. Прогноз Минэкономразвития РФ и Центробанка России сообщает, что инфляция в 2018 году также составит 4 %.

Напомним, что госслужащие стали получать на 1,2 тысячи рублей больше с 1 января 2018 года.