 

Более 300 бойцов студенческих отрядов Новосибирска присоединились к акции «Снежный десант»

 30 января, 14:07
подходящие темы
Более 300 бойцов студенческих отрядов Новосибирска присоединились к акции «Снежный десант»
фото с сайта мнсо.рф

В Новосибирской области стартовала акция «Снежный десант — Новосибирск 2018»; более 300 студентов-добровольцев отправятся в районы с благотворительной и просветительской миссиями, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области 30 января.

Акция «Снежный десант» организована Новосибирским региональным отделением молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

«У вас есть уникальная возможность посетить отдалённые районы Новосибирской области и сделать добрые дела, пообщаться со своими сверстниками из муниципальных районов, передать им свою энергию. От имени врио губернатора Андрея Травникова поздравляю вас с началом Всероссийской акции „Снежный десант“. Дерзайте!» — обратился к участникам акции врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

К Всероссийской патриотической акции «Снежный десант» присоединились бойцы студенческих отрядов региона. Более 300 добровольцев отправились в районные центры, сёла и деревни региона. В каждом районе планируется насыщенная программа: лекции на тему здорового образа жизни, мастер-классы, профориентационная работа для школьников; товарищеские спортивные игры; практическая помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и пенсионерам.

Каждая группа бойцов-добровольцев также подготовила творческие номера для концертов, которыми будут закачиваться визиты в районы.

Напомним, в декабре 2017 года, после решения МОК о том, что российские спортсмены могут выступать на Олимпиаде только под нейтральным флагом, бойцы студенческих отрядов Алтайского края поддержали олимпийцев в Барнауле.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 января, 13:35 • статья

Мама, у меня ВИЧ — я умру?

От 3,5 до 5 тысяч родителей в Новосибирской области ежегодно отказываются от профилактической вакцинации своих детей. К чему это может привести и как с этим бороться законодательно, рассказали органы опеки, минздрав и прокуратура.
 12 января, 12:59 • интервью

Интеллектуальная эмпатия

Преподаватели школы «Летово» о том, как три года продолжалось обсуждение проекта, почему они видят возможности профессионального роста и что мешает российскому образованию догнать зарубежное.
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
самое популярное
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 23 января, 12:29 • новость

Новосибирская звезда шоу «Танцы» снялась в провокационном групповом клипе [16+]

Звезда четвёртого сезона телешоу «Танцы» Юлианна Кобцева из Новосибирска порадовала поклонников новым групповым видео, в котором вместе с 20 девушками исполнила чувственный танец в топах и чулках; ролик вызвал шквал одобрительных комментариев на YouTube.
 22 января, 16:51 • новость

Синоптики предсказали новые волны аномальных морозов в Новосибирске

Температура ниже −35 С задержится в городах Сибири на всю неделю; морозы будут сопровождаться туманами.
 19 января, 12:31 • статья

Мост, обход или метро?

Количество проектов, требующих федерального финансирования, в Новосибирске растёт, а финансирование — нет. Опрос редакции Сиб.фм: какие проекты действительно нуждаются в помощи федерального бюджета?
 30 января, 08:10 • новость

Осуждённый военный «послал» новосибирских прокурора и судью по скайпу

Осуждённый за тяжкое преступление мужчина выругался на судью и прокурора во время рассмотрения своей апелляционной жалобы; выплеск эмоций грозит осуждённому новым сроком.
 29 января, 14:48 • новость

Неизвестные избили известного хоккейного комментатора в старейшей пиццерии Новосибирска

Воскресный вечер в старейшей пиццерии Новосибирска закончился массовой дракой посетителей двух заведений; пострадали шеф-повар ресторана и известный хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов.
присоединяйтесь!
    