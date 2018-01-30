Более 300 бойцов студенческих отрядов Новосибирска присоединились к акции «Снежный десант»

В Новосибирской области стартовала акция «Снежный десант — Новосибирск 2018»; более 300 студентов-добровольцев отправятся в районы с благотворительной и просветительской миссиями, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области 30 января.

Акция «Снежный десант» организована Новосибирским региональным отделением молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

«У вас есть уникальная возможность посетить отдалённые районы Новосибирской области и сделать добрые дела, пообщаться со своими сверстниками из муниципальных районов, передать им свою энергию. От имени врио губернатора Андрея Травникова поздравляю вас с началом Всероссийской акции „Снежный десант“. Дерзайте!» — обратился к участникам акции врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

К Всероссийской патриотической акции «Снежный десант» присоединились бойцы студенческих отрядов региона. Более 300 добровольцев отправились в районные центры, сёла и деревни региона. В каждом районе планируется насыщенная программа: лекции на тему здорового образа жизни, мастер-классы, профориентационная работа для школьников; товарищеские спортивные игры; практическая помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и пенсионерам.

Каждая группа бойцов-добровольцев также подготовила творческие номера для концертов, которыми будут закачиваться визиты в районы.

Напомним, в декабре 2017 года, после решения МОК о том, что российские спортсмены могут выступать на Олимпиаде только под нейтральным флагом, бойцы студенческих отрядов Алтайского края поддержали олимпийцев в Барнауле.