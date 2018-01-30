 

Чиновник из департамента ЖКХ Новосибирска задержан по подозрению в мошенничестве

 30 января, 11:51
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Чиновник из департамента ЖКХ Новосибирска задержан по подозрению в мошенничестве
фото с сайта ngonb.ru

Заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Сергея Елисеева подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии 30 января.

«Сегодня правоохранительными органами был задержан заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Сергей Елисеев», — сообщили в администрации города Новосибирска.

В мэрии корреспонденту Сиб.фм уточнили, что в настоящее время в департаменте проводятся следственные мероприятия.

«Мэрия и департамент оказывают правоохранительным органам полное содействие», — подчеркнули в муниципалитете города.

Как сообщил корреспонденту Сиб.фм источник в правоохранительных органах, чиновник задержан по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Региональный следком сообщил, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, когда при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам»).

В следкоме по Новосибирской области рассказали, что в августе 2017 года в одном из ресторанов Новосибирска Елисеев встретился с представителем ООО «УК ЖХ Октябрьского района», которому сообщил, что используя своё служебное положение, может за денежное вознаграждение в сумме 5 млн рублей оказать содействие управляющей компании в получении бюджетных субсидий на проведение ремонтных работ в ветхих домах и благоустройство придомовых территорий, не обладая в действительности необходимыми полномочиями на данные действия и не намереваясь их выполнять.

«В дальнейшем он подготовил фиктивные договоры о выполненных работах в виде консервации системы отопления, промывки системы отопления, проведении гидравлических испытаний, запуск системы отопления на жилых объектах, обслуживаемых ООО „УК ЖХ Октябрьского района“ на общую сумму более 5 млн рублей, в действительности указанные работы были выполнены иными организациями, после чего от представителя ООО „УК ЖХ Октябрьского района“ потребовал перечислить часть денежных средств в сумме 150 тысяч рублей на расчётный счёт подконтрольной ему организации и в дальнейшем высказывал требования о переводе оставшейся части денежных средств», — уточнили в региональном следкоме.

Сергей Елисеев является одним из трёх заместителей главы департамента Андрея Колмакова. Он курирует вопросы управления жилым фондом. После отставки в 2016 году предыдущего главы департамента Сергея Клестова Елисеев некоторое время исполнял его обязанности.

Напомним, в июне 2017 года жители Новосибирска вышли на митинг против коррупции на набережную реки Оби — мэрия не нашла для проведения акции места в центре города.

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