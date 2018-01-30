«Ленинград» раскачает Новосибирск «как в последний раз»

«Самый дорогой перформанс России» состоится в Новосибирске 7 июня, продажи билетов стартуют 1 февраля; организаторы рекомендуют поторопиться с приобретением, а Сергей Шнуров обещает «эсхатологический восторг», узнал корреспондент Сиб.фм от организаторов концерта 31 января.

С июня 2017 года, когда православные активисты и мэр Новосибирска призывали музыкантов не материться со сцены и хотели запретить концерт, «Ленинград» выпустил семь новых клипов и вновь планирует собрать ЛДС «Сибирь» 7 июня.



Сергей Шнуров о цензуре, бесполезности митингов, Навальном-менте и духе бунтарства в интервью на Сиб.фм

Помня концерты нескольких прошлых лет, которые прошли при солд-аутах, организаторы напоминают, что в 2018 году в ЛДС «мест больше не станет» и рекомендуют приобрести «проходку», не откладывая.

В 2018 году «Ленинграду» исполнился 21 год. Возможно, зрителей юбилейных концертов ожидают сюрпризы, связанные с празднованием группировкой «совершеннолетия».

«Теперь группировка официально — даже по самым строгим канонам — достигла совершеннолетия. Сложно представить, на что осмелится „повзрослевший“ „Ленинград“. Одно известно точно: Шнуров обещает „эсхатологический восторг“ на протяжении всего шоу от первой до последней песни», — сообщили организаторы концерта корреспонденту Сиб.фм.

Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» всегда оставались довольны приёмом новосибирской публики. Сам музыкант говорит, что даже мог бы выбрать столицу Сибири для жизни: «Если бы мне нужно было деконструировать понятие „Сибирь“ в моей голове, то я бы, конечно, поехал в Новосибирск, чтобы разобраться».

Напомним, на концерте «Ленинграда» в 2017 году Сергей Шнуров разделся и подарил зрителям сотни воздушных шаров.