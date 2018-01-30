 

Машина с трупом почти сутки простояла возле дома в Новосибирске

 30 января, 13:02
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Машина с трупом почти сутки простояла возле дома в Новосибирске
фото с сайта kdo.ru

Автомобиль Toyota с 29 января стоял возле одного из домов на улице Доватора в Новосибирске; на месте водителя без движения, в неестественной позе, с синюшным цветом кожи сидел молодой мужчина, прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть, рассказал корреспонденту Сиб.фм очевидец произошедшего 30 января.

Утром 30 января в диспетчерскую поступил сигнал о том, что возле дома 29/2 на улице Доватора в Новосибирске почти сутки стоит иномарка с работающим двигателем. Обеспокоенные жители дома позвонили в полицию.

К подозрительному автомобилю подъехали следователи, бригада скорой помощи и экипаж муниципальной аварийно-спасательной службы. Двери автомобиля оказались не запертыми, врачи скорой извлекли молодого человека, находящегося внутри, из машины и констатировали его смерть.

«Следователи следственного отдела по Дзержинскому району проводят доследственную проверку по данному факту. Видимых повреждений, следов борьбы на теле нет, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил корреспонденту Сиб.фм старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Дмитрий Чечулин.

По словам очевидца, правоохранители обнаружили в машине использованный шприц. Это не исключает вероятность смерти мужчины от передозировки наркотиками.

Напомним, в апреле 2017 года новосибирские полицейские сняли торговца наркотиками с дерева.

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