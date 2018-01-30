 

Обнародовано видео массовой драки гостей двух развлекательных заведений в Новосибирске

 30 января, 12:03
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Обнародовано видео массовой драки гостей двух развлекательных заведений в Новосибирске
скриншот из видео #ерыкаловщина на канале «8канал.новосибирск»

В сеть попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как гости пиццерии «Каприччио» и бара Skywalker нещадно избивают друг друга, узнал корреспондент Сиб.фм 30 января из сюжета телеканала «8 канал.Новосибирск».

В кадр попал эпизод потасовки, когда большинство её участников оказались на улице, в галерее, где расположены два заведения. Некоторые парни схватились за перцовые баллончики и стали распылять едкий газ в лица противников.


Видео драки с камер наблюдения

Несмотря на серьёзные травмы сотрудников и интерьера «Каприччио», оба заведения продолжили работу. Владелец пиццерии подал заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку и устанавливают личности участников потасовки.

После драки двух охранников бара госпитализировали, повар «Каприччио», пытавшийся прекратить драку, получил удар в нос. Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов стал «самым красивым пёсиком» и получил перелом руки, что не помешало ему стать гостем рубрики #ЕРЫКАЛОВЩИНА на канале «8 канал.Новосибирск».

Напомним, компания из трёх неизвестных втянула хоккейного комментатора Дмитрия Ерыкалова и посетителей старейшей новосибирской пиццерии «Каприччио» и бара Skywalker в драку в воскресенье, 28 января.

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