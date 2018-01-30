 

Осуждённый военный «послал» новосибирских прокурора и судью по скайпу

 30 января, 08:10
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Осуждённый военный «послал» новосибирских прокурора и судью по скайпу
фото с сайта pravo.moe

Осуждённый за тяжкое преступление мужчина выругался на судью и прокурора во время рассмотрения своей апелляционной жалобы; выплеск эмоций грозит осуждённому новым сроком, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы на сайте регионального управления следственного комитета России 30 января.

Инцидент произошёл во время рассмотрения апелляционной жалобы осуждённого за тяжкое преступление. 10 июля 2017 года подсудимый выслушал приговор Новосибирского гарнизонного военного суда. Решением суда осуждённый остался недоволен и подал апелляционную жалобу. 24 июля 2017 года состоялось заседание Западно-Сибирского окружного военного суда по её рассмотрению. Осуждённый принимал участие в заседании посредством видеосвязи, находясь в новосибирском СИЗО-1.

Когда мужчина увидел, что обстоятельства складываются не в его пользу, он не смог сдержать эмоций и обругал нецензурной бранью представителя обвинения — военного прокурора отдела военной прокуратуры Центрального военного округа — и судью. Облегчив душу, 39-летний осуждённый только добавил себе в досье ещё одно уголовное дело.

«Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области в отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 297 УК РФ (неуважение к суду)», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Эмоции в суде грозят и без того осуждённому штрафом до 200 тысяч рублей либо арестом на срок до шести месяцев.

Напомним, в Новосибирской области служители закона нередко попадают под крепкое словцо; в мае 2017 года житель Новосибирска ответил в суде за оскорбление полицейского.

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