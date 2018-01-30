Жюри во главе с группой Artik & Asti выберет новую Мисс Европу Плюс Новосибирск — 2018, масштабный бьюти-проект стартовал в январе, заявки от новосибирских красавиц принимаются до 18 февраля, узнал корреспондент Сиб.фм у организаторов конкурса 30 января.

В январе стартовал новый сезон масштабного бьюти-проекта, организованного «Европой Плюс» и модельным агентством Elite Stars.

Ежегодно заявки на участие подают более 300 новосибирских красавиц, но только 10 из них становятся финалистками.

В 2018 году организаторы выберут на кастинге представительниц прекрасного пола, обладающих различными талантами. Для того, чтобы попасть в уникальный бьюти-проект и успешно показать себя на финальном шоу, необходимо танцевать, петь, играть на каком-либо музыкальном инструменте или уметь выполнять гимнастические элементы, сообщают организаторы конкурса.



Билеты на финал «Мисс Европа Плюс Новосибирск’18» можно приобрести на сайте

«Финал проекта состоится 24 марта в клубе „Отдых“. Как и в прошлые сезоны, председателем жюри станет звёздный гость. В этом году группа Artik & Asti выберет новую Мисс Европу Плюс Новосибирск. После завершения финального шоу ребята дадут большой сольный концерт», — отметили собеседники Сиб.фм.

В качестве главного приза обещан титул «Мисс Европа Плюс Новосибирск’18» и норковая шуба. Участнице, занявшей второе место, вручат колье и серьги с бриллиантами. Обладательница третьего места получит золотой iPhone.

Для того, чтобы побороться за титул и шубу, необходимо прислать заявку на почту missEP2018@yandex.ru. В заявке нужно в свободной форме рассказать о себе, описать увлечения, указать ФИО, возраст, контактные данные и приложить две фотографии (портрет и полный рост).

Единственное требование к девушкам — они должны быть старше 18 лет.

Регистрация продолжится до 18 февраля включительно.

Напомним, в сентябре 2017 года десять тысяч жителей Новосибирска пробежали по центру города вместе с «Европой Плюс».