 

США повторно ввели персональные санкции в отношении сибирского полпреда

 30 января, 16:24
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США повторно ввели персональные санкции в отношении сибирского полпреда
фото с сайта sfo.gov.ru

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло уже попадал под санкции Америки за то, что стал губернатором присоединённого Крыма; теперь он оказался среди чиновников, в отношении которых наиболее вероятно введение американских санкций, узнал корреспондент Сиб.фм из «кремлёвского доклада» 30 января.

Министерство финансов США представило конгрессу так называемый «кремлёвский доклад» со списком из 210 имён российских чиновников и бизнесменов. По мнению американцев, указанные персоны близки к Владимиру Путину, поэтому имеют высокие шансы попасть под санкции.

Американский минфин заметил, что санкции против людей из «кремлёвского доклада» не были введены автоматически, в список попали только те, против кого ограничения будут вводиться в первую очередь. Список состоит из четырёх блоков: «Администрация президента», «Кабинет министров», «Политические лидеры» и «Олигархи».

Сергей Меняйло попал в раздел «Администрация президента» под «звёздочкой» — это означает, что в его отношении уже вводились американские санкции, когда он стал губернатором Севастополя, после присоединения Крыма к России в 2014 году.

Вместе с ним в группе риска оказались ведущие чиновники России — премьер Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый вице-премьер Игорь Шувалов и другие. В раздел «Олигархи» попали 96 российских бизнесменов, чьё состояние превышает 1 млрд $.

Напомним, в 2016 году под санкции США попал томский производитель радиоэлектроники «Микран».

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