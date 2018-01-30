«Зайцев» запретят высаживать на мороз из общественного транспорта

Минтранс внёс в правительство законопроект, запрещающий выгонять из транспорта не только детей, но и взрослых безбилетников, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение, узнал корреспондент Сиб.фм 30 января на сайте газеты «Известия».

Законопроект с необходимыми поправками в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта находится на рассмотрении в правительстве, сообщили ведомству в министерстве.

В Минтрансе дополнительно прорабатывают вопрос о наказании для контролёров, нарушивших это правило. Сейчас в ряде регионов уже запрещено высаживать из транспорта детей-безбилетников.

Документ дополняет устав ст. 36.1 «Ответственность безбилетного лица...», которая устанавливает порядок оплаты штрафа за отсутствие билета. В случае если «заяц» отказывается заплатить штраф, он «удаляется из транспортного средства лицом, уполномоченным на осуществление контроля», указано в документе. Но сделана оговорка, что выгнать безбилетника можно «за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние».

«Проект предполагает недопустимость высадки не только детей, но и любых пассажиров без билета», — пояснили изданию в ведомстве.

Разработанный Минтрансом законопроект предусматривает также альтернативу выдворения безбилетного пассажира из транспорта: если он отказывается платить штраф, деньги могут взыскать в судебном порядке.

При оценке ситуации контролёрам надо обращать внимание на три вещи: погодные условия, личность безбилетника (это может быть ребёнок, инвалид или пенсионер), на время суток. Ночью к пассажирам, даже если они не оплатили проезд, следует относиться внимательнее, считают эксперты.

Безжалостных контролёров можно привлечь по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. Она предусматривает до одного года лишения свободы.

Напомним, в январе 2017 года кондуктор автобуса в Новокузнецке высадила на остановке 16-летнюю девушку, потерявшую сознание, и не вызвала ей скорую помощь.