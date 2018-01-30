 

Житель Новосибирска ответит перед законом за заражение любовницы СПИДом

 30 января, 18:43
были упомянуты
подходящие темы
Житель Новосибирска ответит перед законом за заражение любовницы СПИДом
фото из архива сиб.фм

Любовная история бывшего наркозависимого и девушки началась с переписки в соцсети, где они и договорились о встрече; перед интимной близостью мужчина заверил партнёршу в отсутствии у него каких-либо заболеваний, зная, что заражён ВИЧ-инфекцией, узнал корреспондент Сиб.фм 30 января у старшего помощника прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрия Лямкина.

32-летнего жителя Новосибирска обвиняют в преступлении по части 2 статьи 122 УК РФ («Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни»), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

История «провального» секса началась в 2014 году, когда, познакомившись в соцсетях с 29-летней девушкой, мужчина предложил ей встречаться. После того, как отношения влюблённых перешли на уровень интимной близости, дама сердца поинтересовалась о «чистоте» здоровья партнёра. Мужчина убедил её в полной безопасности, заранее зная, что является носителем ВИЧ-инфекции, и та поверила. Состояние любовной эйфории закончилось, когда девушка получила заключение от врача: она больна СПИДом.

«Обвиняемый, будучи поставленным в известность о том, что заражён ВИЧ-инфекцией, был обязан соблюдать соответствующие правила при половых контактах с лицами, не заражёнными этой инфекцией, чтобы не заразить других лиц данным заболеванием», — пояснили в региональной прокуратуре.

Стоит отметить, что избранница подозреваемого знала о «грешках» прошлого своего возлюбленного: ранее он употреблял наркотики.

Прокурор Кировского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение, в ближайшее время дело передадут в суд.

Напомним, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области попали в топ-5 регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в стране, по данным Роспотребнадзора за девять месяцев 2017 года.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 января, 13:35 • статья

Мама, у меня ВИЧ — я умру?

От 3,5 до 5 тысяч родителей в Новосибирской области ежегодно отказываются от профилактической вакцинации своих детей. К чему это может привести и как с этим бороться законодательно, рассказали органы опеки, минздрав и прокуратура.
 28.12.2017, 16:42 • интервью

Преступление любви [18+]

Как представители ЛГБТ узнавали, что они отличаются от других, когда впервые слышали слово «гей» и как на всё реагируют их родители и друзья.

Заверенный секс

 26.12.2017, 13:03 • колонка
Евгения Щербина
научный журналист портала «Чердак»
Зачем в мире хотят ввести договоры, дающие согласие на секс, как это влияет на взаимоотношения мужчин и женщин и куда стремится сексуальная эволюция.
самое популярное
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 23 января, 12:29 • новость

Новосибирская звезда шоу «Танцы» снялась в провокационном групповом клипе [16+]

Звезда четвёртого сезона телешоу «Танцы» Юлианна Кобцева из Новосибирска порадовала поклонников новым групповым видео, в котором вместе с 20 девушками исполнила чувственный танец в топах и чулках; ролик вызвал шквал одобрительных комментариев на YouTube.
 22 января, 16:51 • новость

Синоптики предсказали новые волны аномальных морозов в Новосибирске

Температура ниже −35 С задержится в городах Сибири на всю неделю; морозы будут сопровождаться туманами.
 19 января, 12:31 • статья

Мост, обход или метро?

Количество проектов, требующих федерального финансирования, в Новосибирске растёт, а финансирование — нет. Опрос редакции Сиб.фм: какие проекты действительно нуждаются в помощи федерального бюджета?
 30 января, 08:10 • новость

Осуждённый военный «послал» новосибирских прокурора и судью по скайпу

Осуждённый за тяжкое преступление мужчина выругался на судью и прокурора во время рассмотрения своей апелляционной жалобы; выплеск эмоций грозит осуждённому новым сроком.
 30 января, 13:12 • новость

«Зайцев» запретят высаживать на мороз из общественного транспорта

Минтранс внёс в правительство законопроект, запрещающий выгонять из транспорта не только детей, но и взрослых безбилетников, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение.
присоединяйтесь!
    