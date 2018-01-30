Житель Новосибирска ответит перед законом за заражение любовницы СПИДом

Любовная история бывшего наркозависимого и девушки началась с переписки в соцсети, где они и договорились о встрече; перед интимной близостью мужчина заверил партнёршу в отсутствии у него каких-либо заболеваний, зная, что заражён ВИЧ-инфекцией, узнал корреспондент Сиб.фм 30 января у старшего помощника прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрия Лямкина.

32-летнего жителя Новосибирска обвиняют в преступлении по части 2 статьи 122 УК РФ («Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни»), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

История «провального» секса началась в 2014 году, когда, познакомившись в соцсетях с 29-летней девушкой, мужчина предложил ей встречаться. После того, как отношения влюблённых перешли на уровень интимной близости, дама сердца поинтересовалась о «чистоте» здоровья партнёра. Мужчина убедил её в полной безопасности, заранее зная, что является носителем ВИЧ-инфекции, и та поверила. Состояние любовной эйфории закончилось, когда девушка получила заключение от врача: она больна СПИДом.

«Обвиняемый, будучи поставленным в известность о том, что заражён ВИЧ-инфекцией, был обязан соблюдать соответствующие правила при половых контактах с лицами, не заражёнными этой инфекцией, чтобы не заразить других лиц данным заболеванием», — пояснили в региональной прокуратуре.

Стоит отметить, что избранница подозреваемого знала о «грешках» прошлого своего возлюбленного: ранее он употреблял наркотики.

Прокурор Кировского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение, в ближайшее время дело передадут в суд.

Напомним, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области попали в топ-5 регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в стране, по данным Роспотребнадзора за девять месяцев 2017 года.