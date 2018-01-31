Aviasales научился планировать отпуск

Популярное приложение Aviasales стало полноценным помощником в планировании отпуска; искать авиабилеты из Новосибирска теперь можно не по направлениям, а по предпочтениям в отдыхе, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте сервиса 31 января.

Во время исследований работы приложения, разработчики заметили, что треть из 1,5 тысячи пользователей заранее не знает, куда хочет поехать, и выбирает для сравнения от трёх до шести стран, в то время как 23 % туристов определяются между двумя направлениями.

Результаты тестов привели разработчиков к мысли, что туристам станет удобнее выбирать направления, если они станут выбирать не перелёт, а тему отпуска. Так в приложении появился сервис «Путешествия».

Сервис работает очень просто: пользователю нужно определиться с тем, чем он хочет заниматься в отпуске и когда планирует отдыхать — на основе этих данных «Путешествия» предложат ему варианты рейсов.

«В приложении собраны различные активности: сёрфинг, шопинг, музеи и другое. Далее выбираем примерные даты и продолжительность поездки. То есть сервис „Путешествия“ представляет собой конструктор отпуска в несколько кликов», — рассказал руководитель мобильной разработки Aviasales Сева Биллевич.

Обновлённое приложение уже доступно в App Store и Google Play.

Напомним, в июле 2017 года выпускники Томского политехнического университета разработали приложение, способное переводить русские слова на язык жестов.