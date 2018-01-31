 

Более десяти героев Голливуда расположились в новосибирской мастерской бутафории

 31 января, 16:31
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Более десяти героев Голливуда расположились в новосибирской мастерской бутафории
фото со страницы ивана плотникова в сети «вконтакте»

Дейнерис Таргариен, Терминатор, синий монстр Салли из пенопласта и силикона украсили аккаунты соцсетей студии бутафории Freeart. Последним мастера выложили фото трёхметрового Халка из стеклопластика, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в аккаунте Freeart в сети «ВКонтакте» 31 января.

Над трёхметровой скульптурой мутанта пять человек трудились почти месяц. Форму Халка вырезали из пенопласта резаками и бензопилами, сверху покрыли стеклопластиком и раскрасили, воссоздавая облик героя комиксов и фильмов до мельчайших деталей.

«Команду очень увлёк этот проект. Все интересуются этой тематикой, очень любят этих персонажей. Все в подростковом возрасте были не так давно, поэтому и скульпторам, и художникам было очень интересно создавать своих любимых героев», — рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель студии Иван Плотников.

Из пластилина, пенопласта и силикона мастера студии Freeart создали уже 12 героев популярных фэнтези и фантастических фильмов. Супергерои и волшебные существа ещё пополнят портфолио мастеров — это большой коммерческий заказ.

По словам Ивана, над коллекцией для нового музея трудятся скульпторы из разных городов, потому что заказчикам нужна большая и разнообразная экспозиция, которую один исполнитель создавал бы слишком долго. По его словам, Freeart завершил работу над 12 объектами и готовится к получению нового заказа. А вот кого им нужно будет создать в этот раз и когда раскроется суть проекта, над которым трудятся все привлечённые мастера, станет известно в ближайшее время.

Напомним, в июле 2017 года мэр Новосибирска объявил, что готов подарить скульптуру с соболями с Красного проспекта любому жителю Новосибирска, если у того найдётся для неё участок земли.

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