Идеальный «Запорожец» за полмиллиона продают в Барнауле

Алтайский хозяин просит за ЗАЗ-968М «Запорожец» 1987 года выпуска и в отличном состоянии ровно 500 тысяч рублей, узнал 31 января корреспондент Сиб.фм из объявления на сайте Drom.ru.

За 30 лет у автомобиля был только один владелец, автомобиль является выставочным и проехал всего 17,5 тысячи километров, что очень мало для срока его эксплуатации. Отличительной особенностью данной модификации является мотор воздушного охлаждения объёмом 1,2 литра с повышенной мощностью.

У машины состояние, «как с завода», утверждает продавец.

«Родная резина, редкое ножное переключение передачи, все детали и узлы автомобиля заводские, данный автомобиль — выставочный экземпляр и имеет награды на выставке ретротехники», — написал автор объявления на «Дроме».

Напомним, что в апреле 2017 года житель Иркутска отдал аферисту в интернете полмиллиона рублей и не получил обещанный Mercedes-Benz.