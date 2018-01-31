 

Начальник бердского МВД с дочерью попали под следствие за мошенничество

 31 января, 11:14
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Начальник бердского МВД с дочерью попали под следствие за мошенничество
фото с сайта kurer-sreda.ru

Начальник отдела полиции города Бердска в Новосибирской области предположительно обманом купил муниципальную землю в сговоре с дочерью, оба стали фигурантами уголовного дела, узнал корреспондент Сиб.фм 31 января из сообщения пресс-службы следственного комитета по Новосибирской области.

Коллеги полковника Сергея Проценко — сотрудники регионального главка МВД проводят проверку в связи с задержанием его и его дочери.

«В случае установления вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт наказание в соответствии с законом. Непосредственные руководители виновного будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

В апреле 2017 года Проценко приобрёл участок, находящийся в муниципальной собственности. Дочь начальника бердской полиции предложила на аукционе, организованном администрацией, 50 тысяч рублей за аренду земли в Новом посёлке и выиграла торги.

Семья полковника построила на участке временную каркасную постройку, зарегистрировав её под видом капитального жилого дома. Договор аренды Проценко расторг, участок выкупил за 11 тысяч рублей, а затем попытался продать за 2 млн рублей.

Вместо покупателей к полковнику пришли сотрудники ФСБ, следственный комитет возбудил в отношении его и дочери уголовное дело.

«В отношении 54-летнего начальника отдела МВД России по городу Бердску и его 30-летней дочери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ „Приобретение права на чужое имущество путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере“», — сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.

Если вина злоумышленников будет доказана, они до 10 лет безвыездно смогут провести на хорошо охраняемой государственной территории.

Напомним, в феврале 2017 года алтайский депутат присвоил пять «домов-призраков» на берегу Телецкого озера.

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