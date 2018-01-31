 

Новосибирский депутат с пристрастием расспросила Мединского о происходящем в оперном

 31 января, 18:50
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Новосибирский депутат с пристрастием расспросила Мединского о происходящем в оперном
фото с сайта lenta.ru

Депутат городского совета Наталья Пинус отправила российскому министру культуры открытое письмо, в котором попросила Владимира Мединского объяснить, почему творческий процесс организует нелегитимный руководитель, труппа не ездит на гастроли, а некомпетентные зарубежные балерины снимают квартиры в центре города, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения Пинус в сети Facebook 31 января.

Отправленное Мединскому открытое письмо городской депутат Наталья Пинус опубликовала и в своём Facebook. В тексте автор поместила недоумение, возмущение и отчаяние всех жителей Новосибирска, которые перестали ходить в театр из-за внутренних изменений последних двух лет.

В письме Пинус обращает внимание на явные нарушения закона, которые допустил Владимир Кехман после того, как возглавил театр. Депутат указала, что Кехман упразднил выплату компенсаций артистам, проработавшим в театре несколько десятилетий и вышедшим за штат, прекращение приёма в балетную труппу выпускников Новосибирского хореографического училища и предпочтение им приглашённых артистов из-за границы. Как отмечает составитель обращения, «на их гонорары и аренду квартир в центре Новосибирска тратятся значительные бюджетные средства».

В числе претензий к экс-директору, а ныне художественному руководителю театра Кехману оказалось снижение посещаемости театра на 25 %, вывод из репертуара оригинальных постановок и их замена спектаклями Михайловского театра, а также существенный перекос репертуара в сторону балетных постановок.

В отдельном пункте Пинус написала о том, что руководство НОВАТа несколько раз игнорировало предписание прекратить незаконные работы по изменению архитектурного облика здания театра, а логотип и название, по мнению депутата, скорее бы подошли детскому театру или драмкружку.

«Министерство культуры Российской Федерации за всё это время ни разу не проявило свою позицию к допущенным нарушениям, а высказанные вами лично одобрительные слова по отношению к ремонту, изменившему предметы охраны здания театра, с учётом изложенного выше, выглядят очень странно. Являясь представителем исполнительной власти Российской Федерации, существующей в первую очередь для исполнения федеральных законов, вы не только не наказываете подчинённого за их нарушение, но и публично его поощряете», — завершила обращение Наталья Пинус.

Автор открытого письма ждёт от министра культуры России ответов на свои вопросы и просит Мединского проконтролировать, чтобы новый генеральный директор НОВАТа Ара Карапетян исправил ошибки Кехмана и не допускал повторения подобного в будущем.

Напомним, в 2015 году сотрудники управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области пришли в ужас от ремонта в оперном театре, который провёл Владимир Кехман, и подали на него в суд с требованием устранить нарушения.

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