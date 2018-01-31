 

Пьяная пассажирка такси покусала полицейского в Новосибирске

 31 января, 10:22
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Пьяная пассажирка такси покусала полицейского в Новосибирске
фото с сайта globallookpress.com

Суд вынес приговор 29-летней жительнице Новосибирска, которая обвинялась в публичных оскорблениях представителей власти — одного из полицейских девушка покусала, узнал корреспондент Сиб.фм 31 января в прокуратуре Дзержинского района.

«Девушка была пьяной с самого утра 5 декабря 2017 года. Тогда в полицию Новосибирска поступил звонок от водителя такси. Мужчина заявил, что его пассажирка наотрез отказывается платить за проезд и выходить из машины», — рассказала представитель прокуратуры Дзержинского района Евгения Дампилова.

Прибывшие на место два сотрудника полиции в салоне автомобиля увидели спящую девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. На законные требования выйти из машины пассажирка ответила грубой нецензурной бранью и стала вести себя крайне агрессивно. При попытке полицейских вытащить девушку из салона автомобиля она начала вырываться, завязалась борьба, в ходе которой пассажирка такси укусила полицейского за кисть руки в районе среднего и безымянного пальцев.

В суде жительницу Новосибирска признали виновной. Приговор — полтора года условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Вину она полностью признала.

Напомним, в июне 2017 год Кировский районный суд вынес приговор 39-летней жительнице Новосибирска, которая избила полицейского, а после выпала из автомобиля.

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