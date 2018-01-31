Психиатры порекомендовали ввести уроки психологии в российских школах с третьего класса

Вооружённые нападения на школьников в Перми и Бурятии, а также убийство студентки ВШЭ, совершённое студентом Бауманки, всколыхнули общество; психиатры, психологи, социологи, юристы и педагоги выясняли, в чём причина подростковой агрессии и как прямо сейчас предотвратить очередную трагедию, узнал корреспондент Сиб.фм 31 января по итогам обсуждения наболевших вопросов на круглом столе в редакции «Известий» на сайте издания.

Произошедшие в январе трагические события в Бурятии и Перми, где были совершены вооружённые нападения на школьников, эксперты связывают с психическим состоянием нападавших.

«Есть различные типы личности — они давно описаны. Часть людей легко внушаемы, управляемы; другие, наоборот, стараются манипулировать другими людьми. И общество в целом должно стараться управлять поведением подростков и молодых людей. Надо создавать в школе и за её пределами такую систему, чтобы на первом месте были человеческие ценности. Это и называется воспитанием — не только домашним, но и школьным, общественным», — отметил генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный специалист-психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

По словам психиатра, воспитание ребёнка должно быть системой, а разрыв всегда ведёт к печальным последствиям.

Адвокат, председатель общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена считает, что главное — среда, в которую помещён ребёнок. Первое, что он видит, — это мама и папа, если это полная семья. Обычаи, привычки, традиции, разговоры — всё это он впитывает как губка. Если в семье есть негатив, грубость, раздражение, не соблюдаются нормы приличия, со временем ребёнок начнет демонстрировать повадки членов семьи.

«Но это касается не только семьи. Посмотрите, кто в школах стоит на проходной, послушайте, как они разговаривают: „Ты что делаешь? Ты куда пошёл?“ Это сотрудники ЧОПов. Я понимаю, что других у нас нет, но почему нельзя говорить то же самое, но с улыбкой. Детей, заходящих в школу, должны встречать дружелюбные люди, не должно быть раздражённости, потому что это в любом случае влияет на поведение подростка», — подчеркнул Анатолий Кучерена.

Он также отметил, что общество, учителя, родительские комитеты должны принять как данность, что есть определённый процент детей с психическими отклонениями. И надо думать, как с ними работать.

Как добавил Кекелидзе, сейчас психиатр осматривает ребёнка профилактически с трёхлетнего возраста, до трёх лет — невролог. Но есть расстройства, которые видны с первого года жизни. Поэтому нужно, чтобы профилактические осмотры психиатра проводились и в раннем возрасте.

Специалисты подчеркнули, что в школах должно уделяться достаточно времени не только основным предметам, воспитанию, но и психическому развитию учеников.

Как сообщил Зураб Кекелидзе, предмет «психология» намерены ввести в школьную программу.

«Наш центр уже написал учебники по психологии с третьего по 11-й класс. Есть рабочие тетради для учеников с вопросами и ответами. Всё передано в Российскую академию образования и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой на рецензирование», — сказал он.

Напомним, в январе трое злоумышленников ворвались с оружием и зажигательной смесью в школу в посёлке Сосновый бор в Бурятии — от их действий пострадали пять человек.