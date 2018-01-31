 

«Россети» заберут электричество СО РАН у «Росатома» в Новосибирске

 31 января, 14:44
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«Россети» заберут электричество СО РАН у «Росатома» в Новосибирске
фото с сайта globallookpress.com

«Российские сети», вторая среди крупнейших электросетевых компаний в мире, будет управлять электричеством в Новосибирской области мощностью в 20 КвТ, узнал 31 января корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Одна из крупнейших энергетических госмонополий в мире будет контролировать электричество в Новосибирской области. Врио губернатора региона Андрей Травников подписал договор с гендиректором компании «Россети» Павлом Линским 30 января.

Ожидается, что управление электросетями региона станет более эффективным, это позволит привлечь инженеров и управленцев для электросетей выше 20 КвТ, которыми управляет РЭС «Электромагистраль».

«Компания „Россети“ сейчас активно внедряет технологии, которые позволяют снизить энергопотери на подстанциях. Появятся новые сервисы для потребителей и финансы для сдерживания тарифов», — уверен Андрей Травников.

Глава региона попросил руководителей «Россетей» и МинЭнерго РФ решить энергетическую проблему Новосибирской области — консолидировать электросети в ведении федеральных структур, в том числе подстанции СО РАН. Ранее они входили в ведение структур госкорпорации «Росатом».

Госкорпорация «Россети» реализует электричество более чем на 131 млрд рублей в год, являясь второй крупнейшей электросетевой компанией в мире после китайской State Grid Corporation of China. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ («Росимущество») владеет более чем 88 % уставного капитала компании.

Напомним, что в ноябре 2017 года правительство Новосибирской области получило спорную подстанцию «Академическая-2» в Академгородке для достройки.

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