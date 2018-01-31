Поток трудовых мигрантов в регионы СФО не уменьшается и в ближайшее время вряд ли уменьшится; по мнению экспертов, российская экономика не может обойтись без трудовых мигрантов, узнал корреспондент Сиб.фм 31 января по итогам окружноого совещания, посвящённого реализации государственной миграционной политики.

В совещании приняла участие начальник главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова, находящаяся с рабочим визитом в Новосибирске. Она подчеркнула, что российская экономика не может обойтись без трудовых мигрантов, и назвала это неоспоримым фактом.

Несмотря на снижение экономических показателей в таких сферах, как строительство, интенсивность потока мигрантов остаётся стабильной высокой.

«В разрезе регионов наибольшее количество выданных разрешительных документов оформлено в Иркутской области — 4 900, в Новосибирской области — 4 100, в Забайкалье — 4 800 и в Красноярском крае — 3 400. Увеличилось на 8,7 % количество патентов на право трудовой деятельности. И всего оформлено 124 тысячи патентов иностранным гражданам. По количеству оформленных патентов лидируют опять же Иркутская область, Новосибирская область, Красноярский край», — озвучил данные помощник полномочного представителя президента РФ в СФО Владимир Городецкий.

Он заявил, что в округе удаётся избегать конфликтов на этнической почве. При этом правоохранительные органы признают, что мигранты могут влиять на криминогенную ситуацию.

Тут увязаны несколько разных проблем. С одной стороны, есть некоторое социальное напряжение, вызванное тем, что будучи, как правило, дешёвой рабочей силой, трудовые мигранты лишают местное население рабочих мест, влияют на уровень зарплат. С другой стороны, несмотря на въездной контроль и проверки, среди тех, кто приезжает на заработки, есть те, кто не хочет соблюдать законы и придерживаться принятых норм поведения. Поэтому контроль надо усиливать, считают эксперты.

«Вступление в ЕврАзЭс даёт возможность свободного перемещения и осуществления трудовой деятельности гражданами стран-участников. Мы видим, что те, кто приезжает к нам работать, допустим, из стран, недавно ставших участниками, меняют ситуацию. Если мы легко „проглотили“ вхождение Белоруссии, Армении, то на сегодняшний день вхождение, допустим, Киргизии вызвало опасения в ряде субъектов. Почему? Потому что при прохождении, при трудоустройстве, мы не имеем сейчас дактилоскопической регистрации. Она нужна. МВД разрабатывает ряд инициатив о том, чтобы при длительном нахождении на территории люди к нам обращались, и мы проводили бы эти процедуры», — отметила Ольга Кириллова.

Ещё один большой блок вопросов миграции связан с соотечественниками, переехавшими в Россию из стран ближнего зарубежья после 2002 года и оказавшимися вне правового поля. У них нет ни гражданства, ни статуса беженца. Только по официальным данным таких в стране десятки тысяч.

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло считает, что вопрос надо поднимать на федеральном уровне.

«Когда люди обращаются к нам, я им говорю, что дам поручение полиции разобраться. Но это же не ответ. И порядка тоже нет, а если есть порядок, то он длительный с точки зрения получения разрешения на временное проживание, вида на жительства с последующим получением гражданства. А это связано с работой. И социальное напряжение растёт. Люди начинают обижаться на власть. Это неправильно», — отметил он.

Трудно проходимым местом на пути к гражданству для переселенцев является необходимость регистрации по месту жительства. Для тех, у кого нет собственного жилья в России, это почти неразрешимая проблема. Юристы говорят о необходимости изменений в соответствующих законах, иначе люди останутся в правовой ловушке. Соотечественники, переезжающие в Россию сейчас, с данной проблемой сталкиваются крайне редко.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, предполагает упрощённую процедуру получения гражданства. Программа реализуется, три сибирских региона — Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область — определены территориями приоритетного вселения.

Напомним, в марте 2017 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление с обновлённым списком запрещённых для мигрантов сфер деятельности, который увеличился в два раза.