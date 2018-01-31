Следователи проверят новосибирских врачей после смерти больного диабетом мужчины

Как сообщалось ранее в СМИ, умирающего человека возили из одной больницы в другую дважды, отказываясь принимать, пока он не скончался — новосибирские следователи проверяют обстоятельства смерти 55-летнего пациента, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте регионального следкома 31 января.

Инвалиду третьей группы, страдающему диабетом, стало плохо вечером 23 января. В тяжёлом состоянии его привезли во вторую городскую больницу, однако там мужчину не приняли, аргументировав тем, что не занимаются лечением диабета.

Врачи вызвали неотложку и отправили пациента в горбольницу № 12, где его осмотрел терапевт и посоветовал ехать домой, воспользовавшись платными услугами. После того, как родственники стали настаивать на госпитализации, больного снова повезли в горбольницу № 2.

Пока мужчину всю ночь возили из больницы в больницу, ему стало хуже и под утро он скончался в 12-й больнице на улице Трикотажной.

После размещения в СМИ информации о халатности врачей новосибирские следователи начали проверку.

«Следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирска проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти 55-летнего мужчины в помещении одной из больниц города, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Проводится комплекс проверочных действий по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в июне 2017 года новосибирские следователи обвинили 79-летнего травматолога в получении взятки.