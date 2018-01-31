Воровство телефонов грозит сроком сотруднице «Почты России» из Новосибирска

Оператор отделения связи ответит перед судом за кражу телефонов; женщина доставала гаджеты из посылок и заменяла их пенопластом, 31 января узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте региональной прокуратуры.

Дело вороватой работницы почтового отделения уже передано в Железнодорожный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

«Заместитель прокурора Железнодорожного района Алексей Ярик утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летней оператора почтовой связи отделения „Почты России“. Она обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 2 ст. 158 УК РФ „Кража“», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В октябре обвиняемая на рабочем месте вскрыла посылку и достала оттуда мобильный телефон, а через неделю ещё один. Чтобы скрыть кражи, женщина подкладывала в опустевшие коробки пенопласт. Один из получателей заподозрил кражу телефона в отделении.

Руководство «Почты России» провело собственное расследование, телефоны оператор вернула владельцам, но с работы её уволили и возбудили уголовное дело. За разорение посылок ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ещё одна недобросовестная сотрудница почты в 2015 году не устояла перед коллекционными монетами из посылки.