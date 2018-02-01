Детей эвакуировали из-за замыкания электропроводки в новосибирском садике

Воспитатели самостоятельно вывели 80 подопечных из здания детсада в Центральном районе Новосибирска до приезда спасателей, узнал корреспондент Сиб.фм от главы пресс-службы регионального МЧС 1 февраля.

Дым в служебном помещении детского сада № 22 сотрудники увидели около 11 утра. В это время в группах находились 80 детей и 15 работников учреждения. К счастью, сигнализация сработала вовремя.

Воспитатели быстро одели и вывели на улицу детей. Прибывшие пожарные выяснили, что замыкание электропроводки произошло из-за включённого электрического чайника. Для детей звакуация превратилась в приключение и уложилась в обычную прогулку.

«После того, как сотрудники регионального МЧС убедились, что безопасности детей и персоналу учреждения ничего не угрожает, все вернулись в группы. Детский сад возобновил свою работу», — сообщил корреспонденту Сиб.фм начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Напомним, в октябре 2017 года волна эвакуаций прокатилась по новосибирским школам.