Главу бердского МВД арестовали на 57 дней

В Бердском городском суде взяли под стражу начальник отдела полиции города Бердска, которого подозревают в мошеннических действиях при операциях с землёй, оформленной для строительства коттеджа, сообщил корреспонденту Сиб.фм 1 февраля старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по связям со СМИ Дмитрий Чечулин.

По ходатайству следователя Бердский городской суд арестовал начальника бердскогой полиции до за махинации с муниципальной землёй. Сергея Проценко под конвоем и в наручниках вывели из зала судебных заседаний и повезли в СИЗО, где он будет сидеть до 29 марта пока идет следствие.

В апреле 2017 года глава бердской полиции 54-летний Сергей Проценко приобрёл участок, находящийся в муниципальной собственности. По ранее спланированному сценарию его 30-летняя дочь предложила на аукционе, организованном администрацией, самую высокую цену — 50 тысяч рублей за аренду земли в Новом посёлке и выиграла торги.

Семья полковника построила на участке временную каркасную постройку, зарегистрировав её под видом капитального жилого дома. Договор аренды Проценко расторг, участок выкупил за 11 тысяч рублей, а затем попытался продать за 2 млн рублей.

Вместо покупателей к полковнику пришли сотрудники ФСБ.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области в отношении начальника отдела МВД России по г. Бердску и его дочери возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Следом за Сергеем Проценко сегодня суд изберёт меру пресечения его дочери.

Напомним, в сентябре 2017 года ФСБ задержала в Забайкальском крае начальника оперативно-розыскной части управления собственной безопасности ГУ МВД региона подполковника Дмитрия Неделькина, который подозревался в тайном хищении чужого имущества в особо крупном размере.