МОК извинился перед российскими олимпийцами и вернул медали

Спортивный арбитражный суд в Лозанне постановил вернуть 28 российским спортсменам титулы и медали сочинской Олимпиады; с атлетов сняли обвинения, а российская сборная вновь стала первой в командном зачёте, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Первого канала 1 февраля.

CAS постановил аннулировать санкции МОК в отношении 28 российских атлетов. В их числе конькобежка Ольга Фаткулина, саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова, скелетонист Александр Третьяков, лыжники Александр Легков и Евгений Белов.

Теперь оправданные атлеты смогут попытаться принять участие в зимних играх в Пхёнчхане, окончательное решение об их допуске сможет принять только МОК.

Для 11 спортсменов из России, обвинённых в нарушении антидопинговых правил, спортивный арбитраж заменил пожизненное отстранение на пропуск Олимпийских игр — 2018. Бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Кузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок смогут участвовать уже в следующей Олимпиаде.

Напомним, 23 января МОК объявил о том, что к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане не допущены ведущие российские хоккеисты.