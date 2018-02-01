 

Пьяные птицы падают с веток в Новосибирске

 1 февраля, 11:28
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Пьяные птицы падают с веток в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Из-за перепадов температуры в ягодах рябины образуется вещество, которое становится «алкоголем» для пернатых, наиболее пристрастились к вкусным плодам свиристели и дрозды, узнал корреспондент Сиб.фм 1 февраля в Центре реабилитации хищных птиц.

«В морозы ягоды рябины, ранетки, боярышника из-за суточных перепадов температуры то оттаивают, то подмерзают. В итоге эти плоды бродят и приобретают специфическую консистенцию, становясь своеобразным „алкогольным продуктом“», — пояснили в пресс-службе Центра реабилитации хищных птиц.

Употребив оттаявшие ягодки, птицы пьянеют и перестают ориентироваться: врезаются в машины, дома, падают с веток.

Как говорят эксперты, для спасения пернатых их нужно подобрать и поместить в коробку, проделав там отверстия, чтобы попадал воздух. Если птица очнулась, но выглядит вялой, у неё не работают конечности, наклонена голова или есть видимые травмы, то лучше сразу обратиться к специалистам.

Напомним, в августе 2017 года птенец серой цапли впервые за историю новосибирского Центра реабилитации хищных птиц стал подопечным волонтёров.

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