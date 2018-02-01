Пятилетку с плюсом закончил бюджет Новосибирской области

Подведение итогов об исполнении бюджета за прошедший год показало, что финансовый результат стал положительным впервые за пять лет, узнал 1 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения регионального минфина.

«В целом в течение года план по собственным доходам был увеличен на 9,5 млрд рублей. Доходная часть бюджета по итогам 2017 года составила 124,6 млрд рублей, расходная — 121,2 млрд рублей. Собственные доходы — 106,6 млрд рублей. Трансферты из федерального бюджета в 2017 году поступили в полном объёме 18 млрд рублей. Профицит бюджета составил 3,4 млрд рублей. Такой финансовый результат подтверждает правильность выбора бюджетной тактики», — прокомментировал врио министра финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

Также была отмечена общая динамика исполнения бюджета по собственным доходам за 2017 год к 2016 году она составляет 105,9 %, по расходам — 102,4 %.

После того как отчёт пройдёт все экспертизы, он станет основой законопроекта «Об исполнении бюджета Новосибирской области за 2017 год».

Напомним, в ноябре 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о приоритетах в бюджете на три года.