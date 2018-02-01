Трое жителей Новосибирска задохнулись выхлопными газами в гараже

Первой забила тревогу жена одного из погибших, когда ночью обнаружила отсутствие мужа дома, он не отвечал на звонки; прибывшие на место спасатели обнаружили тела трёх мужчин, узнал корреспондент Сиб.фм из группы муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте» 1 февраля.

В 02:33 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от женщины, которая сообщила, что её муж поздно вечером позвонил ей и сказал, что поставил машину в гараж. Проснувшись, она обнаружила, что мужа дома нет до сих пор, на звонки он не отвечал.

По указанному адресу в Калининский район города в гаражный комплекс на улицу Солидарности оперативно прибыли спасатели МАСС и бригада врачей скорой медицинской помощи. Дверь гаража была закрыта, слышался шум двигателя заведённого автомобиля.

Спасатели МАСС оперативно развернули гидравлическую станцию и включились в дыхательные аппараты.

«С помощью гидравлики и шанцевого инструмента вскрыли дверь гаража и обнаружили в заведённом автомобиле трёх мужчин без признаков жизни, на вид около 40 лет», — сообщили сотрудники МАСС.

Спасатели вынесли тела из гаража на улицу, где врач скорой помощи констатировал смерть всех троих от удушья.

Прибывшие на место сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Видео из официальной группы «Спасатели масс (16+)» в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, в январе 2017 года спасатели Новосибирска вытащили застрявшего мальчика из джакузи аквапарка.