Жительница Новосибирской области попала под следствие после смерти четырёхлетней дочери

Новосибирская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении 27-летней женщины, по вине которой умерла её малолетняя дочь, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте регионального ведомства 1 февраля.

В январе в прокуратуру Болотнинского района из Новосибирской областной клинической больницы поступило сообщение о смерти от туберкулёза проживавшей на территории Болотнинского района четырёхлетней девочки.

По данному факту незамедлительно инициирована проверка, в ходе которой установлено, что малышка проживала в многодетной семье, находящейся в социально опасном положении, семья состояла на профилактическом учёте в органах системы профилактики Болотнинского района.

«27-летняя мать ребёнка ненадлежащим образом осуществляла заботу о дочери, а именно: длительное время не обращалась за помощью медицинских работников, вследствие чего у ребенка развилось тяжёлое заболевание, от которого девочка скончалась. Кроме того, выявлены нарушения федерального закона о профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних со стороны государственных и муниципальных органов, на которые возложены обязанности по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, поскольку последние своевременно не отреагировали на бездействие матери», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Прокурор направил материалы проверки в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона в следственный орган для привлечения виновных лиц органов профилактики к уголовной ответственности за халатность, а матери девочки — за совершение преступления, предусмотренного статьёй 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), статьёй 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

В отношении матери умершего ребёнка региональный следком возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По халатности должностных лиц органов профилактики проводится уголовно-процессуальная проверка.

Напомним, в декабре 2017 года жительница Забайкальского края отравила ребёнка спиртом и спрятала его тело в курятнике.