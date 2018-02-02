 

Алтайский спортсмен стал чемпионом первого студенческого MMA в России

 2 февраля, 16:39
подходящие темы
Алтайский спортсмен стал чемпионом первого студенческого MMA в России
Фото Юлии Решетняк для пресс-службы Минспорта Омской области

Студент Алтайского государственного университета Дмитрий Бабкин победил на студенческих соревнованиях по MMA в Омске, узнал корреспондент Сиб.фм 2 февраля из сообщения министерства спорта Омской области.

Первые в России студенческие соревнования MMA прошли с 27 по 29 января в Омске. Спортсмены более 20 вузов России приехали в Омск на соревнования, организованные Российским спортивным студенческим союзом.

Чемпионом соревнований стал студент АлтГУ Дмитрий Бабкин из клуба Top Team Siberia. Спортсмен победил соперников из Якутии и Тувы. В финале боец одолел омского спортсмена Артёма Нужнова в трёх раундах поединка. Чемпион поблагодарил свой клуб и преподавателей вуза Павла Черданцева и Константина Нечаева.

«Оппонент из Омска оказал сильное сопротивление и пытался закончить бой досрочно удушающим приёмом, но мне удалось перетерпеть его натиск и уверенно выиграть встречу», — признался Дмитрий Бабкин.

В командном зачёте одержала верх сборная Сибирского государственного университета культуры и спорта в Омске.

Напомним, что в январе новосибирский борец Роман Власов одержал победу в международном турнире.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 17 января, 15:02 • репортаж

Катать до Олимпиады

Олимпийская сборная России по сноуборд-кроссу провели тренировку в Новосибирске и рассказали о своих переживаниях, допинг-тестах и проблемах финансирования.

Напоминание о былых победах

 17 января, 12:32 • колонка
Максим Генинг
кинолюбитель
 5 января, 14:00 • интервью

Закачаешься

Какие мифы о здоровом питании развеивает тренер, о чём нужно помнить перед походом в тренажёрный зал и как правильно распределять нагрузку.
самое популярное
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 23 января, 12:29 • новость

Новосибирская звезда шоу «Танцы» снялась в провокационном групповом клипе [16+]

Звезда четвёртого сезона телешоу «Танцы» Юлианна Кобцева из Новосибирска порадовала поклонников новым групповым видео, в котором вместе с 20 девушками исполнила чувственный танец в топах и чулках; ролик вызвал шквал одобрительных комментариев на YouTube.
 22 января, 16:51 • новость

Синоптики предсказали новые волны аномальных морозов в Новосибирске

Температура ниже −35 С задержится в городах Сибири на всю неделю; морозы будут сопровождаться туманами.
 30 января, 08:10 • новость

Осуждённый военный «послал» новосибирских прокурора и судью по скайпу

Осуждённый за тяжкое преступление мужчина выругался на судью и прокурора во время рассмотрения своей апелляционной жалобы; выплеск эмоций грозит осуждённому новым сроком.
 31 января, 08:45 • новость

Воровство телефонов грозит сроком сотруднице «Почты России» из Новосибирска

Оператор отделения связи ответит перед судом за кражу телефонов; женщина доставала гаджеты из посылок и заменяла их пенопластом.
 30 января, 13:12 • новость

«Зайцев» запретят высаживать на мороз из общественного транспорта

Минтранс внёс в правительство законопроект, запрещающий выгонять из транспорта не только детей, но и взрослых безбилетников, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение.
присоединяйтесь!
    