Алтайский спортсмен стал чемпионом первого студенческого MMA в России

Студент Алтайского государственного университета Дмитрий Бабкин победил на студенческих соревнованиях по MMA в Омске, узнал корреспондент Сиб.фм 2 февраля из сообщения министерства спорта Омской области.

Первые в России студенческие соревнования MMA прошли с 27 по 29 января в Омске. Спортсмены более 20 вузов России приехали в Омск на соревнования, организованные Российским спортивным студенческим союзом.

Чемпионом соревнований стал студент АлтГУ Дмитрий Бабкин из клуба Top Team Siberia. Спортсмен победил соперников из Якутии и Тувы. В финале боец одолел омского спортсмена Артёма Нужнова в трёх раундах поединка. Чемпион поблагодарил свой клуб и преподавателей вуза Павла Черданцева и Константина Нечаева.

«Оппонент из Омска оказал сильное сопротивление и пытался закончить бой досрочно удушающим приёмом, но мне удалось перетерпеть его натиск и уверенно выиграть встречу», — признался Дмитрий Бабкин.

В командном зачёте одержала верх сборная Сибирского государственного университета культуры и спорта в Омске.

Напомним, что в январе новосибирский борец Роман Власов одержал победу в международном турнире.