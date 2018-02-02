Андрей Травников призвал жителей НСО проводить энергоэффективный ремонт

Врио губернатора новосибирской области Андрей Травников заявил о необходимости распространять опыт энергоэффективного капитального ремонта, узнал корреспондент Сиб.фм 2 февраля по итогам рабочей поездки главы региона в Бердск.

Энергоэффективный ремонт включает в себя замену или утепление кровли, утепление подвальных помещений и площадей общего пользования. В частности, в подъездах устанавливают пластиковые окна и двери, делают теплоизоляцию мусоропроводов, а также ремонтируют внутридомовые инженерные системы теплоснабжения. Государственная поддержка в капитальном ремонте предоставляется многоквартирным домам, которые подтвердили экономию затрат на коммунальные ресурсы не менее 10 %.

Всего в Бердске энергоэффективный капитальный ремонт провели в семи домах. Общая стоимость работ обошлась в 14,3 млн рублей, из них 6,2 млн составила господдержка.

Теперь объём потребления коммунальных ресурсов снизится на 20 % за год. Таким образом, за два года мероприятия должны полностью окупиться.

Андрей Травников проинспектировал результаты энергоэффективного капитального ремонта в Бердске. Он осмотрел дома по улице Лунной, 19 и по адресу микрорайон Северный, 19. Сэкономленные благодаря ремонту 400-500 рублей в месяц жители квартир откладывают на продолжение ремонта и благоустройства своих домов и придомовых территорий.

«Первый этап проекта показывает весьма достойные результаты, и наша главная задача — запустить эту программу в больших масштабах. Фонд содействия реформированию ЖКХ не сможет субсидировать ремонт всех нуждающихся в этом домов, поэтому наша задача — доказать, что система услуг ЖКХ меняется в лучшую сторону, и важно убедить жителей самих включаться в программу», — отметил врио губернатора.

Андрей Травников уверен, что главный залог успеха по внедрению энергоэффективных технологий — активная позиция собственников и неравнодушное отношения управляющей компании.

В 2017 году Новосибирская область приняла участие в проекте фонда содействия реформированию ЖКХ по энергоэффективному капитальному ремонту.

Напомним, в марте 2017 года в Новосибирске часть стены жилого дома № 27 по улице Северной обрушилась на балкон квартиры.