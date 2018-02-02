Депутаты обсудили вопрос предстоящей посевной в Новосибирской области

После создавшейся острой проблемы с реализацией зерна в Новосибирской области осенью 2017 года депутаты опасаются за проведение предстоящей посевной компании и принимают меры заранее, узнал корреспондент Сиб.фм 2 февраля по итогам сессии регионального заксобрания.

Весенняя посевная кампания находится под угрозой срыва, потому что у крестьян нет денег. Всё это из-за проблемного прошлого сезона: урожая было слишком много, и сельхозпроизводителям некому было его продать. Зерно гнило, аграрии разорялись. Так что теперь у крестьян денег меньше, чем обычно. Хотя и обычно аграрии не купались в золоте.

На этой неделе фракция «Единой России» обсудила сложившуюся ситуацию и решила добиваться от областного правительства принятия дополнительных мер поддержки. Под «поддержкой» подразумевались не просто деньги, а сроки их доставки и чтобы сумма реально помогла аграриям выйти в поле.

1 февраля на сессии заксобрания чиновники обсудили этот вопрос. Там же врио губернатора выступил с докладом о результатах деятельности правительства области в 2017 году. Андрей Травников рассказал, что в прошлом году валовый сбор зерна после доработки превысил на 20,3 % уровень 2016 года. Таким образом Новосибирская область заняла третье место среди регионов Сибири. 100 % семян под урожай будущего года уже засыпано. Зерном обеспечена хлебопекарная промышленность и сформирован фуражный запас для животноводства. Более миллиона тонн направят в свободную реализацию.

«В 2017 году значительно выросли экспортные поставки зерна, которые составят оценочно 56 тысяч тонн (увеличение в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом). Основные направления экспортных поставок зерна — Китай, Монголия, Азербайджан», — сообщил в докладе врио губернатора.

Но также Андрей Травников обсудил не только положительные моменты в сельском хозяйстве. Он подчеркнул, что на рынке зерна сложилась неблагоприятная обстановка: многие новосибирские крестьяне не продали зерно по достойным ценам. Аграриям пришлось продать почти 40 тысяч тонн зерна по ценам значительно ниже себестоимости.

«Благодаря совместной работе правительства Новосибирской области и Минсельхоза РФ удалось частично стабилизировать ситуацию. Но, несмотря на все предпринятые усилия, экономические итоги работы в сельском хозяйстве ожидаются хуже, чем в 2016 году. По-прежнему низок уровень заработной платы, общая прибыльность сельхозпредприятий также снизилась», — сказал врио губернатора.

Участники сессии отметили, что уже в первом квартале 2018 года необходимо разработать стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности. В числе одной из главных задач Андрей Травников назвал доведение уровня мощностей по хранению зерна не менее чем до 1,5 млн тонн.

Также он предложил подготовить предложения по выделению дополнительных средств на финансирование сельского хозяйства. Несмотря на то, что врио губернатора принял во внимание предложение «Единой России» о поддержке аграриев, разногласия всё же были. Андрей Травников говорил про точечную поддержку, а глава бюджетного комитета Александр Морозов — про поддержку всех хозяйств.

По оценкам врио губернатора, на это нужно выделить не менее 100-150 млн рублей. А вот председатель аграрного комитета Олег Подойма считает, что сумма должна быть гораздо больше минимальной.

«Я надеюсь, что её удастся изменить в сторону увеличения и убедить главу области. Я устойчиво вижу цифру 500 млн рублей», — сказал Олег Подойма.

Через неделю рабочая группа, сформированная по поручению Андрея Травникова, должна будет представить ему свои предложения по мерам поддержки аграриев Новосибирской области.

Напомним, в декабре 2017 года депутаты заксобрания Новосибирской области на очередной сессии предложили создать комиссию, чтобы проверить работу минсельхоза после создавшегося ажиотажа с экспортом зерна в регионе.